"حمى الببغاء" تثير المخاوف والقلق بالسويد

رصدت السويد حالات تصل إلى 25 حالة بحمى الببغاء منها 12 حالة في الشهر الجاري فقط، مع الإعلان عن مخاوفها من انتشار المرض على نطاق أوسع، وينتقل المرض الذي تسببه بكتيريا تسمى "Chlamydophila psittaci"، بشكل رئيسي من الطيور إلى البشر عبر الجزيئات المحمولة جوًا من براز الطيور البرية المصابة.

وفي لقائه بصحيفة "التلجراف"، قال البروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنجليا: "قد يكون انتقال العدوى من إنسان إلى آخر أكثر شيوعًا مما كان يعتقد سابقًا".

جدير بالذكر أن، حمى الببغاء مرض تنفسي يمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي حاد والتهاب السحايا، كما أنه يشكل خطرا كبيرا على الأجنة بنسبة 80 % وعلى الأمهات بنسبة 8 %، كما أنه يؤدي إلى موت 90% من الطيور الصغيرة المصابة.