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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز.. سموحة يختتم استعداداته لموقعة طلائع الجيش بالجولة العاشرة

أحمد سامي ،المدير
أحمد سامي ،المدير الفني لفريق سموحة
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، تدريباته الجماعية، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، استعدادًا لموقعة طلائع الجيش المرتقبة في الدوري الممتاز.

ومن جانبه، يسعى أحمد سامي، وجهازه المعاون، خلال التدريب الأخير الذي يخوض اليوم الثلاثاء، وضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الموج الأزرق أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق السكندري معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق الثغر الليلة وحتى موعد لقاء طلائع الجيش في الدوري.

ويستضيف سموحة نظيره طلائع الجيش، والمقرر إقامته غد الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز العاشر برصيد ١٣ نقطة، جمعهما من ٩ مباريات خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز، فاز في ٣ مباريات، وتعادل في ٤ مباريات، وخسر في مباراتين.

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