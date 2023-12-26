مواهب أوبرا الإسكندرية تحتفي بالكريسماس.. صور

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية فنية لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى، مساء أمس الإثنين، بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

جاءت هذه الاحتفالية بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد 2024، وشارك فيها فصلى سوزوكى للفيولينة تدريب وقيادة الدكتورة نيڤين المحمودي، ونرمين خليل، وفصل العود تدريب وقيادة الدكتورة سهير شعيشع.

أجاد الواعدون المشاركون فى الحفل بمجموعة من أشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية والعربية لكبار الموسيقيين، أداها كل من ميلان روزينيول، والكورال عز حازم، وريان زكريا على آلة "فيولينة"، وطلاب فصل العود، وهم: بلال الحسين، وأحمد عبد المنعم، ودينا أحمد، ورحمة إبراهيم، ورضوي ماجد، ومروة أسامة، وياسين محمد شيري منصور، ومحمد جابر، وجاكلين عيسي، وفيرونيا راوي، وروزيتا عشم، ونورهان عجلان، وأحمد يوسف، ورؤي رضا، وجني أيمن، وآمال جورج، ومحمد عماد الدين، ومحمد إبراهيم، وهاجر أحمد، وملك إسلام، وملك حسن، وفريدة أشرف، وكارولين رفعت، وعصماء عصام، وخالد رمضان.

‎وقد تأسس مركز تنمية المواهب بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون.

ويضم المركز أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.