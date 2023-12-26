إنجازات علمية وطبية تودع 2023 وتستقبل عام 2024 بمزيد من التقدم والتطور

شهد العام الحالي على الكثير من الأحداث والتطورات العلمية والطبية الهائلة، التي ستساهم في تطور المجال بشكل كبير، برغم التغيرات المناخية والحروب المشتعلة في عدة مناطق بالعالم؛ فعلى سبيل المثال وليس الحصر تسجيل أكبر عدد من عمليات القتل الجماعي في الولايات المتحدة، منذ 2006.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تشير أبحاث عديدة إلى أن الأخبار المفرحة يمكن أن تبني حاجزًا عاطفيًا ضد الأخبار المؤلمة والسلبية، الأمر الذي يشجع على التفاؤل والعمل.

ومن هذا المنطلق، هذه بعض التطورات الإيجابية، التي حدثت عام 2023:

1) الموافقة على لقاح جديد للملاريا وبأسعار معقولة في أكتوبر الماضي

وافقت منظمة الصحة العالمية للمرة الثانية فقط على لقاح للملاريا، يكلف ما بين 2 إلى 4 دولارات للجرعة الواحدة، وسيكون متاحًا بحلول منتصف عام 2024.

2) الموافقة على حبوب لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

في الولايات المتحدة، وافقت إدارة الغذاء والدواء على دواء سيغير حياة النساء، ويتعلق الأمر بحبوب هي الأولى من نوعها لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، الذي يؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 5 نساء.

3) الموافقة على علاجين لمرض فقر الدم المنجلي

في ديسمبر الجاري، تمت الموافقة أيضا على علاجين لمرض فقر الدم المنجلي، وهي حالة نادرة تؤثر على نحو 100 ألف أميركي، معظمهم من السود، ويسبب المرض ألما شديدا ومستمرا ويمكن أن يخفض بشكل كبير العمر الافتراضي للمصابين.

4) معرفة المزيد عن مرض الخرف

كما أحرز العلماء تقدما في فهم واحدة من أكبر المخاوف الصحية في البلدان التي تعاني من الشيخوخة، وهي الخرف، ورغم عدم وجود علاج مثبت للخرف حتى الآن، فإن الأبحاث العلمية المنشورة هذه السنة نجحت في معرفة المزيد عن المرض واكتشاف العديد من الخطوات، التي يمكننا اتخاذها، لتقليل خطر الإصابة به.

5) الاتفاق على معاهدة لحماية المحيطات

في مايو، اتفقت أكثر من 190 دولة على اتفاق كبير لحماية التنوع البيولوجي لمحيطات العالم خارج الحدود الوطنية، بعد أكثر من عقدين من المحادثات. وتبنت الأمم المتحدة المعاهدة في يونيو.

6) تراجع عمليات إزالة الغابات في البرازيل

خلال السنوات الماضية، ارتفع معدل إزالة غابات الأمازون في البرازيل إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما، لكن هذه السنة تراجعت هذه العمليات بنسبة 50 بالمئة، مما شكل علامة إيجابية وفارقة.