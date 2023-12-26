ندوة عن " الاحتكار وأضراره على الفرد والمجتمع" برياضة الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية قامت المديرية بتنظيم ندوه تثقيفيه بعنوان " الاحتكار وأضراره على الفرد والمجتمع " تم عرضها اليوم عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية :

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المتحدثين في الندوة الشيخ عاطف شومان من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة حيث تحدث فيها عن الإحتكار ومدى خطورته على أمن واستقرار المجتمع وخاصة في أوقات الشدة والأزمات وبين أن الاحتكار جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله، وقد تنوعت صورة، وتعددت أساليبه واوضح أن الاحتكار لا يكون في الأقوات فحسب، وإنما يكون في كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع وبين حق الدولة في التدخل بكافة الطرق لحماية المواطنين من جشع التجار لإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوسهم.