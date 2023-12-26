وزير التموين: اطمئنوا احتياطي القمح يكفي 4.3 شهر والسكر 5.3 شهر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور.

وأضاف أن احتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي4.3 شهر ، وتستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم المقبل لافتا إلى انه سيتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالي وفقا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم .

وأوضح المصيلحي، أن احتياطي السكر التمويني يكفي 5.3 شهر، واذا تم توجيهه إلى كافة قطاعات الدولة، سيصل الاحتياطي نحو 2.3 شهر ،لافتا إلى أنه يوم 5 يناير المقبل ستبدأ 3 مصانع من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية بدء موسم حصاد سكر القصب.

وأوضح المصيلحي، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي أكثر من الاحتياج الفعلي، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت نحو 5.3 شهر.

وتابع المصيلحي لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية والمبردة اكتفاء ولدينا عقود تكفي أكثر من عام فيما بلغ احتياطي اللحوم الحية نحو 3شهور.

جاء ذلك خلال وضعه يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم حجر الأساس لانشاء مستودع استراتيجي بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة والذي تنفذه وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع شركة الفيوم للمخازن والمستودعات وبتنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاءات باستثمارات تتراوح من 1.5 إلى 2 مليار جنيه، ويتم تنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح من 18 الى 24 شهرا ضمن المرحلة الأولى لانشاء 4 مستودعات عملاقة بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر منوها بأنه فور الإنتهاء من المرحلة سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثنية والتي تضم إنشاء 4 مخازن استراتيجية في محافظات بني سويف وكفر الشيخ والمنيا والاسكندرية.

وأوضح المصيلحي أنه سيتم إنشاء المستودع وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، لضمان سلامة وجودة المنتجات، وتأمين مخزون إستراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام لتعزيز المخزون الاستراتيجي لمدة تصل الى 8 أو 9 أشهر.

وأضاف يقع المشروع في قرية دمو بمحافظة الفيوم ويبعد ما يقارب الـ 100 كيلومتر عن محافظة القاهرة، كما تقع أرض المشروع قريبة من شوارع رئيسية تربط القيوم بالمحافظات الأخري بواسطة طريق الفيوم - بني سويف) وطريق ( الجيزة الأقصر الصحراوى الغربي) منوها بأن المستودع سيخدم محافظة الفيوم والمناطق المحيطة بها.

ولفت المصيلحي إلى أن المشروع يقع على مساحة 38.385 ألف متر مربع وإجمالي مساحة بنائية 25 ألف متر مربع ويتكون من مبنى المخزن الرئيسي الذي يسع حتى 75 ألف بالتة، حيث أنه مخصص للمواد الجافة 71.250 ألف بالتة والمواد الباردة بسعة 3375 بالتة بالإضافة إلى المواد المجمدة بسعة 375 بالتة كما يوجد مناطق للتجهيز والشحن ومناطق أخرى للتحميل والإستلام، كما يحتوى المشروع على عدة مباني (مبنى موزع الكهرباء-مبنى خزان المياه -مبنى خدمات العمال-عدد ثلاثة بوابات للدخول والخروج).

ولفت إلى أن المستودع سيتم انشاءه على أحدث الطرق التكنولوجية المميكنة والتي سيوفر معلومات وبيانات دقيقة عن حجم المخزون الاستراتيجي بدقة وبالتالي تسهل عملية التخطيط الاستراتيجي والتحرك السريع وقت الأزمات بالإضافة إلى والحفاظ على زمن السلعة و تقليل الفاقد والذي يتراوح من 10 إلى 15% وقد تصل إلى أكثر من ذلك في بعض المنتجات كالخضروات والفاكهة، فضلا عن تقليل حلقات التداول والتي تؤدي إلى خفض تكلفة السلعه لصالح المستهلك.

ولفت إلى أن المستودع سيشمل كافة أنواع السلع المخزنة سواء الجافة أو المجمدة أو المبردة ولذلك لتحسين مستوى الاحتياطات الاستراتيجية على مستوى المناطق، و المحافظات وسهولة تداول السلع .

من جانب آخر قال المصيلحي إنه تم الإنتهاء من دراسات جدوى إنشاء أول مركز تداول المنتجات الغذائية والمزمع إقامته في محافظة الإسماعلية على مساحة 106 أفدنة ويضم كافة أنواع اللحوم والأسماك وكافة الأصناف الغذائية وسيتم الطرح في مطلع العام المقبل على أن يتم التنفيذ خلال من 18 إلى 20 شهرا.