ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 22.5 كيلو حشيش ببولاق الدكرور

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عنصرين إجراميين بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما 22.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.6 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بمديرية أمن الجيزة اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أجهزة الأمن النيابة العامة بولاق الدكرور حشيش ضبط عنصرين إجراميين قسم شرطة بولاق الدكرور كيلو حشيش