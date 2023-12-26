ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 22.5 كيلو حشيش ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عنصرين إجراميين بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما 22.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.6 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.