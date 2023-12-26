ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التجارة الداخلية: إنشاء المستودعات الاستراتيجية بالمحافظات بناء على دراسة لتقييم معدلات استهلاك السلع

ابراهيم عشماوي رئيس
ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن اختيار  المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم  معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية  ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.

وجاء ذلك اليو الثلاثاء، خلال تدشين   مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى  وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات "السويس  والأقصر" على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة  بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية  حتى الآن تتعدي  4.5 مليار جنيه، في إطار  لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

مخزون استراتيجي مخازن استراتيجية السلع الغذائية محافظة الفيوم وزير التموين