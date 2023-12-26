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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تنمية الثروة السمكية: إرادة سياسية وأمنية للحفاظ على مكتسبات تطوير البحيرات

الثروة السمكية
الثروة السمكية
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أكد المهندس محمد شعبان، نائب رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية سابقًا، أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية للاهتمام بالتنمية السمكية بصفة عامة والبحيرات خاصة، والتي كانت تواجه مشكلات عديدة على رأسها التعديات والصرف الصحي والصناعي والتوسعات العمرانية العشوائية.

وأضاف “شعبان” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هناك تعاملا أمنيا بالتوازي مع الإرادة السياسية في تطوير البحيرات، للعمل على حفظ كافة المكتسبات التي حققتها البحيرات.

وأشار نائب رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية سابقًا إلى وجود لجان لدراسة تشابك القوانين والعمل على حل كافة المعوقات.

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