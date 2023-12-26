بالفيديو.. اتحاد الناشرين المصريين يكشف تفاصيل انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 55 دولة

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن كل عام يشهد زيادة في أعداد الأشخاص الذين يقبلون على معرض القاهرة الدولي للكتاب من المصريين وكل دول العالم سواء عرب أو أجانب وهذا شيء يسعد إدارة المعرض ويؤكد ريادته، لافتًا إلى أن 55 دولة ستشارك في نسخة العام المقبل في 5 صالات على مساحة 80 ألف متر مربع.

وأضاف "سعيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المعرض يتكون من 5 صالات، ويشارك فيه ناشرون جدد، وهناك ناشرون يشاركون بعدما لم تسمح ظروفهم بالمشاركة في العام الماضي، حيث كان من المهم إتاحة الفرصة للجميع من أجل المشاركة.

وواصل: "استفدنا هذا العام من شيء جديد كي يساعدنا في المعرض وهو أن الممرات الرئيسة كان عرضها 5 أمتار بسبب كورونا، لكنا أعدنا هذه المساحة إلى الأصل وهي 3 أمتار، وهو ما أتاح لنا إضافة كبيرة على مستوى عدد الناشرين، ويشارك عدد كبير من الدول الأجنبية مثل النرويج وألمانيا وفرنسا وصربيا كما طلبت أوزباكستان المشاركة".

وتابع رئيس اتحاد الناشرين المصريين: "الاتحاد نظم دورات لأول مرة للناشرين الجدد حتى يعلموا كيف يعملون جيدا، ومنذ حوالي 3 أيام بدأنا القرعة العامة للناشرين المصريين والعرب والأجانب في الـ5 صالات المخصصة كما هو متبع كل عام".