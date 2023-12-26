بالصور .. محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ 150 حالة إنسانية

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأكثر من (50) حالة إنسانية من الأسر الأكثر إستحقاقاً لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها ، وذلك إستمراراً لسلسلة "رد الجميل "التي يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ، جاء ذلك بحضور مديرى مديريات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتموين ، ووكيل مديرية الصحة.

و وجه محافظ المنوفية بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة ل 100حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم ، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات بالديوان العام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي جو يسوده الفرحة والبهجة ، سلم محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية وغذائية على الحالات نظراً لأحوالهم المعيشية الصعبة ، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات بتكلفة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه لاعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية والإجتماعية الصعبة ، هذا وحرص محافظ المنوفية على الاستماع لكل حالة على حدة للوقوف على الحالة الصحية والاجتماعية لهم وتقديم الحلول الفورية لمطالبهم تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي مشددا على مديرى المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه

وخلال اللقاء وجه المحافظ بتحويل 14 حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة والمخ والأعصاب والحميات والتأمين الصحى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير العلاج المناسب لضمان حياة كريمة ، كما كلف التضامن بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات بمراكز شبين الكوم وتلا.

وفى نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية حرصه علي التواصل الدائم مع جموع أهالي وأبناء المحافظة وأن مكتبه مفتوح دائماً لتلبية مطالبهم ، فيما أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لدعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم وتقديم يد العون لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

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