مديرة مراكز مكافحة الأمراض بأمريكا: يجب ارتداء "الكمامات" خلال موسم الشتاء

أفادت ماندي كوهين مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، بنصائح لدي المواطنين إلى تحديث اللقاحات، والبقاء في المنزل عند المرض، وارتداء القناع" الكمامة" وتحديدا أثناء السفر والتجمع لقضاء العطلات.

وبحسب "ساينتيفيك أمريكان"، شجع تقرير حديث لمسؤولي الصحة العامة بالولايات المتحدة الناس على اتخاذ احتياطات وتدابير وقائية ضد ارتفاع حالات الإصابة بكل من فيروس كورونا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي والإنفلونزا.

ويعد ارتداء الكمامات بشكل صحي أحد أكثر الطرق فعالية لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، ويمكن أن يساعد في الحماية من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى المنتشرة حاليا.

وأشار تقرير شبكات مراقبة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الى إن 172490 شخصا من جميع الأعمار زاروا غرفة الطوارئ لعلاج فيروس كورونا والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي خلال الأسبوع الذي بدأ في 10 ديسمبر .

ومع زيادة هذه النسبة، يبدو أن استخدام الكمامات ارتفع في بعض المجتمعات والأماكن مع دخول موسم الشتاء.

وقالت أستاذة ديموغرافيا الصحة العامة في جامعة مينيسوتا أودري دوريلين: "لا ينبغي أن يكون ارتداء الكمامة ضروريا فقط لمرض كوفيد-19، الأمر ليس متغيرا بالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي الأخرى".

وأضافت: "إذا كان الفيروس المخلوي التنفسي أو الإنفلونزا مرتفعا جدا في منطقتك، فيجب أن تفكر في ارتداء الكمامة".