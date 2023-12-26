أهم الإرشادات الطبية لاتباع الأنظمة الغذائية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

تعد الأنظمة الغذائية من أهم المؤثرات على الحالة الصحية والإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى السمنة والتدخين من العوامل الرئيسية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ولاوعية الدموية ولذلك فإن مراقبة ما تأكله قد يكون طريقة مفيدة للمساعدة على الوقاية من الامراض وهذا يشمل تناول الكثير من الفواكه والخضروات والكربوهيدرات والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والبروتين ومنتجات الألبان بينما يجب التقليل من تناول الدهون المشبعة والملح والسكر والكحول.

كما قالت كيرى بيسون خصائى التغذية فى مؤسسةPrep Kitchen ان اوراق التوتيات من أفضل الفواكه التي يمكنك تناولها لدعم صحة القلب.

وأوضحت بيسون التفسير العلمي وراء الفوائد الصحية للتوتيات قائلة يحتوي التوت على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين و لقد ثبت أن هذه الأصباغ التي تعطي الفواكه والخضروات الحمراء والزرقاء والأرجوانية لونها النابض بالحياة تقلل الالتهاب وتخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وتكافح أيضا الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي.

كما تابعت ينتج الإجهاد التأكسدي عن الجذور الحرة الضارة والجزيئات غير المستقرة التي تحدث في أثناء عملية التمثيل الغذائي الطبيعي أو الناجمة عن التعرض للتلوث أو الإشعاع أو دخان السجائر.

وقالت في الختام قامت هذه الدراسة بتحديث وتوسيع الأدلة السريرية والوبائية الحالية حول الأدوار الوقائية للأنثوسيانين المنقى والتوت الغني بالأنثوسيانين على صحة القلب والأوعية الدموية وتشير نتائجنا إلى أن الاستهلاك المنتظم للأنثوسيانين المنقى أو التوت الغني بالأنثوسيانين يمكن أن يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال خصائصها المضادة للالتهابات وخفض الدهون ونقترح أيضا أخذ الأنثوسيانين والتوت الغني بالأنثوسيانين في الاعتبار عند تحديد الأنظمة الغذائية الوقائية للقلب في المستقبل.

وحذرت من علامات الإصابة بأمراض القلب قائلة تشمل أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية الدوخة وضيق التنفس وألم الصدر وزيارة الطبيب الخاص فى حالة وجود تلك الاعراض.