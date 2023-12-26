مساعد الرئيس الروسي: موسكو تمتلك أكبر اقتصاد في أوروبا

صرح مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا أصبحت تنافس اليابان لاحتلال المركز الرابع بين أكبر الاقتصادات في العالم.

جاء ذلك في حوار أجراه أوريشكين مع مجلة "الخبير"، اليوم الثلاثاء، أشار فيه إلى أن هناك تدهور تدريجي لدول الشمال وأن استمرار نمو القوة من نصيب دول الشرق والجنوب.

وتابع: "أصبحت الصين الاقتصاد الرائد، وباتت روسيا أكبر اقتصاد في أوروبا، وهي تتفوق بالفعل على اليابان لاحتلال المركز الرابع في هذا السباق العالمي".

وقال مساعد الرئيس الروسي: "لقد ارتفعت الاقتصادات الآسيوية بشكل خطير للغاية في التصنيف العالمي، فالهند حصدت المركز الثالث، وصعدت إندونيسيا إلى المركز السابع وستبدأ قريبًا في اقتحام مركز ألمانيا التي تحتل المركز السادس".

كما أشار المسؤول الروسي إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تفكيك أوروبا وقتل صناعتها، مضيفا: "بعد انتهاء مصدر النمو هذا ستركز على آسيا".

لكنه لفت إلى أن روسيا تتمتع بمكانة متميزة في مجال تطوير الصناعات، مضيفا: "فازت "ياندكس" على "غوغل" في سوق سيارات الأجرة وهذا يؤكد أن لدينا كفاءاتنا الخاصة".