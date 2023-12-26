بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

الثلاثاء 26/ديسمبر/2023 - 12:09 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام 31.77 نقطة ليبلغ مستوى 6774.56 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.47 في المئة.

وتم تداول 172.7 مليون سهم عبر 8262 صفقة نقدية بقيمة 43.7 مليون دينار كويتي (نحو 133.2 مليون دولار امريكي ).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.53 نقطة ليبلغ مستوى 5521.60 نقطة بنسبة نمو بلغت 0.01 في المئة من خلال تداول 70.6 مليون سهم عبر 3408 صفقات نقدية بقيمة 11.6 مليون دينار (نحو 35.3 مليون دولار).

كما تراجع مؤشر السوق الأول 44.27 نقطة ليبلغ مستوى 7434.85 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.59 في المئة من خلال تداول 102.17 مليون سهم عبر 4854 صفقة بقيمة 32 مليون دينار (نحو 97.6 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 2.03 نقطة ليبلغ مستوى 5406.39 نقاط بنسبة تراجع بلغت 0.04 في المئة من خلال تداول 59.9 مليون سهم عبر 2709 صفقات نقدية بقيمة 10.7 مليون دينار (نحو 32.6 مليون دولار).