‎تأكد غياب الشناوي عن نهائي كأس السوبر‎ أمام فيوتشر

كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى فريق القلعة الحمراء، خلال مشاركته الليلة أمام سيراميكا كليوباترا في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري المقامة بالإمارات.

وفي تصريحات صحفية عقب المباراة قال بيبو: الشناوي أصيب بشد في العضلة الخلفية، وسيغيب عن نهائي السوبر.

وعن موقف الشناوي من اللحاق بالمشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا، قال بيبو: الشناوي سيلحق بكأس الأمم الإفريقية، وأوضح بيبو أن الشناوي تم استبداله في مباراة سيراميكا كليوباترا لتفادي تفاقم إصابته حال استمر في الملعب بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وعلمت "البوابة نيوز" أن الفحوصات المبدئية تؤكد إصابة محمد الشناوي بشد في العضلة الخلفية شعر به خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وبذلك تأكد غياب محمد الشناوي حارس الأهلي عن مباراة نهائي كأس السوبر أمام فيوتشر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في مباراة النهائي والتي تقام على أرضية استاد محمد بن زايد.