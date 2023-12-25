إمام عاشور: تأهلنا للنهائي عن جدارة.. وشكرًا لجماهير الأهلي

قال إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق المطلوب من مواجهة سيراميكا كليوباترا، ونجح في التأهل ‏إلى نهائي بطولة السوبر المصري عن جدارة واستحقاق.‏

وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية، وأن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، وهو ما ظهر بشكل فعلي من خلال ‏الأداء القوي والمميز حتى بعد الدقيقة 90.‏

وأضاف أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وكل لاعب قدم كل ما لديه، وهو ما تكلل في النهاية بالفوز والتأهل إلى ‏المباراة النهائية للبطولة.‏

وأشار عاشور إلى أن الفريق يضع لقب البطولة هدفًا له، وأن الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد من أجل الفوز باللقب، بعد ‏التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.‏

وفي ختام تصريحاته، توجه اللاعب بالشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندت الفريق ودعمته، متمنيًا الفوز باللقب من أجلهم.‏