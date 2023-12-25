ads
الإثنين 25 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إمام عاشور: تأهلنا للنهائي عن جدارة.. وشكرًا لجماهير الأهلي

إمام عاشور لاعب الفريق
إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق المطلوب من مواجهة سيراميكا كليوباترا، ونجح في التأهل ‏إلى نهائي بطولة السوبر المصري عن جدارة واستحقاق.‏

وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية، وأن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، وهو ما ظهر بشكل فعلي من خلال ‏الأداء القوي والمميز حتى بعد الدقيقة 90.‏

وأضاف أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وكل لاعب قدم كل ما لديه، وهو ما تكلل في النهاية بالفوز والتأهل إلى ‏المباراة النهائية للبطولة.‏

وأشار عاشور إلى أن الفريق يضع لقب البطولة هدفًا له، وأن الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد من أجل الفوز باللقب، بعد ‏التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.‏

وفي ختام تصريحاته، توجه اللاعب بالشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندت الفريق ودعمته، متمنيًا الفوز باللقب من أجلهم.‏

إمام عاشور الأهلى سيراميكا كليوباترا السوبر المصري