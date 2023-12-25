ابنة الدقهلية الفائزة بالمركز الثانى فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن: أشكر كل من دعمنى

أكدت الطالبة أسماء يونس إبراهيم الباز ابنة محافظة الدقهلية، الفائزة بالمركز الثاني في الفرع الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم “حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة" وحصولها على جائزة مالية قيمتها نصف مليون جنيه فى أول تصريح لها أنها التحقت بالمسابقة للمرة الثانية على التوالي بتشجيع من والديها حيث سبق أن اشتركت العام الماضي وحصلت على المركز الثالث عالميًا ولكنها أصرت على المشاركة هذا العام للمره الثانية وحققت المركز الثاني مشيره إلى أنها تنوى المشاركه العام القادم والحصول على المركز الأول.

وأضافت أنها تدرس بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية و بدأت حفظ القرآن الكريم في عمر الـ 10 سنوات على يد الشيخ محمد عبدالرازق وأتمت حفظه وهى فى عمر الـ 12 عامًا كما تعلمت التجويد على يد الشيخ محمد عبدالفتاح وبعدها حصلت على إجازة.

وأشارت إلى أن والدتها ربة منزل ووالدها موظف موجه الشكر لهم لأنهم كانوا الداعم الأول والأساسي في تشجيعها على إتمام حفظ القرآن الكريم هى وأشقاءها الـ 3 أشقاء شقيقتى الصغرى الصف السادس الابتدائى وولدين أكبر منى أحدهم حاصل على ليسانس تربية والثانى حاصل معهد قراءات حيث أن جميعهم أيضا من حفظة القرآن الكريم .

وأوضحت أن المنافسة فى المسابقة كانت صعبه ولكنها تمكنت بالإصرار والعزيمة وتشجيع والديها من التأهل للمرحلة النهائية حيث كانت المنافسه بين 15 متسابقًا من دول مختلفة ولكن كان لديها الثقة فى الحصول على مركز متقدم حيث تمكنت من ذلك.