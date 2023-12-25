بعد انتظار لمدة 16 ساعة.. تأمين الفيوم الصحي يرفض إجراء عملية زائدة دودية لطالبة

سجل مواطن أحدى قرى محافظة الفيوم شكوى رقم 7395126 على صندوق الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء يستغيث فيه من رفض مستشفى التأمين الصحى بمحافظة الفيوم علاج طالبة بالتعليم الثانوي التجاري، والتي أصيبت بالتهاب الزائدة الدودية أودى بإنفجارها، وذلك دون تحديد سبب مبرر، بحسب ما صرح به شقيقها.

وقال أحمد حسني في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إن شقيقته الطالبة أصيبت بإلتهاب حاد بالزائدة الدودية حتى أنفجرت، مما أستعدى الحالة إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم كونها تخضع له، وتوجه بها إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم وظل بها يوما كاملا لمدة 16 ساعة ولكن المستشفى رفضت إجراء العملية الجراحية لها، أو إرسال سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى آخر، لرفض الطبيب المقيم بعلاجها والكشف عليها، من كثرة الأستغاثة له على مدار الـ16 ساعة، مشيرا بأن هناك تجاهل مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم لشكاوى المواطنين.

وأكد شقيق الطالبة المريضة، بأن أعياء وسوء حالة شقيقته كان بمثابة كل ساعه تمر علينا كعداد تنازلى لحياتها، وإيضا لعدم أستطاعتنا المالية بتحمل تكاليف العملية فى مستشفى خاصة، لافتا "خوفا على شقيقتى من الموت المحقق تم نقلها إلى مستشفى الفيوم العام، نظرًا لتأزم حالتها الصحية".

وأضاف حسني في شكوته التي سجلها بصندوق الشكاوى الموحد بمجلس الوزراء بأنه قام بنقل شقيقته المريضة لمستشفى الفيوم العام، وعلى الفور تم دخولها ضمن حالات الطوارئ وتم إجراء العملية.

ولفت الى أن الاطباء اللذين أجروا العملية الجراحية لشقيقته بأنه كان هناك أنفجار في الزائدة الأمر الذي أستدعى أن يقوموا بأستئصالها خلال ساعة لخطورتها على حالة شقيقتي، وأختتم حديثه متسائلا: هل أرواح المواطنين رخيصة لهذة الدرجة.

