كريستيان فالار يكتب: أرمينيا وأذربيجان.. من صراع مستمر لقرون إلى السلام؟ «1».. منطقة ناجورنو كاراباخ بؤرة المواجهة المؤلمة بين يريفان وباكو

الأخبار الأخيرة المتعلقة بالصراع في الأراضي المقدسة، وخاصة في قطاع غزة، غطت على صراع آخر قديم تقريبا في جنوب القوقاز: الحرب بين جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين، أرمينيا وأذربيجان إضافة إلى أن الحربين الأخيرتين (١٩٨٨-١٩٩٤ و٢٠٢٠) والصراع الخاطف في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ هما السبب وراء خسارة باكو ٢٠٪ من أراضيها، والتي استعادتها بشكل رئيسي في عام ٢٠٢٠، وكلها في عام ٢٠٢٣. وتعتبر منطقة ناجورنو كاراباخ، التي تسمى ببساطة كاراباخ منذ سبتمبر، والتي يعني اسمها "الحديقة السوداء" باللغة التركية الفارسية، هي بؤرة هذه المواجهة المؤلمة.

وفي الحقيقة، تختزل العقيدة السائدة إلى حد كبير في أوروبا وفي فرنسا على وجه الخصوص، الوضع بشكل تخطيطي إلى صراع الحضارات بين المسيحية المبكرة والإسلام، كون أرمينيا ذات ثقافة أرثوذكسية وتستمد جذورها من العصور القديمة بعد فتوحات الإسكندر الأكبر، وأذربيجان تتميز بأغلبيتها الشيعية، مع المجموعة العرقية المهيمنة من أصل التتار من الأذربيجانيين.

بل ويزعم أن السلطات في باكو في أعقاب الإبادة الجماعية الرهيبة عام ١٩١٥ وأن الأجندة مع تركيا ستكون اختفاء الأرمن من القوقاز وبالتالي نهاية الدولة الأرمينية.. ولفهم الأمور يجب اتباع نهج أكثر توازنا يأخذ في الاعتبار جميع العوامل التاريخية والجيوسياسية والقانونية والاقتصادية؛ فالبعد العاطفي يحجب كل الواقع ويعرقل اتخاذ القرارات السياسية المناسبة.

من البداية إلى نهاية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية: قصة الصوت والغضب.

تاريخ جنوب القوقاز معقد للغاية. ولوحظ الوجود الأرمني الذي تجسد في الملك الرمزي تيغرانس في القرن الأول قبل الميلاد، لكن الفرس في القرن السابع، سيطر العرب على المنطقة على التوالي، مما تسبب في اختفاء أرمينيا ككيان سياسي في القرن الحادي عشر. تقع قره باغ تحت نير المغول ثم التيموريين.

وفي فجر القرن التاسع عشر، استولت الإمبراطورية الروسية على المنطقة واستبعدت كاراباخ من المقاطعة الأرمنية. شوشة (الأذربيجانية) أو شوتشي (الأرمنية)، العاصمة الثقافية، كان بها عدد من التتار مثل عدد الأرمن في نهاية القرن التاسع عشر وتأسست عام ١٧٥٢ على يد باناه علي خان، الذي جعل منها حصنًا ومركزًا فكريًا وفنيًا أيضًا كما أنها تعادل القدس لكلا الشعبين، بنفس المصير المأساوي.

خلال الحرب العظمى، فقدت روسيا أراضيها في القوقاز، وتم إعلان جمهوريات أرمينيا وجورجيا وأذربيجان واندلع قتال عنيف بين الأرمن والأذريين، ووقعت مجازر على الجانبين (أرمن باكو على يد الجيش التركي في سبتمبر ١٩١٨ متحالفًا مع الأذريين، بينما تعرض الأذريون الذين يعيشون هذه المدينة لابتزازات مماثلة على يد الأرمن الشيوعيين في مارس).

وأعلنت ناجورنو كاراباخ من جانبها استقلالها في شوشا في ٥ أغسطس ١٩١٨؛ لكن البريطانيين دخلوا باكو عام ١٩١٩ وفضلوا أذربيجان، مما سمح للأخيرة باستعادة السيطرة عليها. انتهت فترة الاستقلال في عام ١٩٢٠، وضم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الجديد دول القوقاز الثلاث في شكل جمهوريات سوفيتية.

وحدد المكتب القوقازي للحزب الشيوعي، بقيادة ستالين، مفوض الشعب للقوميات آنذاك، عضوية ثلاث مناطق صراع. ظلت زانجيزور أرمينية، وبقيت ناخيتشيفان وقره باغ العليا ضمن أذربيجان في عام ١٩٢١ (٥ يوليو للأخيرة). في الأول من يوليو عام ١٩٢٣، وافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأذربيجاني على أن تكون ناجورنو كاراباخ منطقة تتمتع بالحكم الذاتي، أوبلاست.

ويمكن تفسير هذه الاختيارات برغبة ستالين في الحفاظ على تركيا مصطفى كمال وربما أيضًا جذب الدول الإسلامية نحو المعسكر الشيوعي في أعقاب مؤتمر باكو عام ١٩٢٠ الذي أعلن امتداد الثورة البلشفية إلى شعوب الشرق.

ومع ذلك، في عام ١٩٤٧، طالب السكرتير الأول للحزب الشيوعي الأرمني بترحيل الأذربيجانيين من أرمينيا إلى أذربيجان بسبب نقص الأراضي والبضائع بعد وصول العديد من اللاجئين الأرمن، الذين يقدر عددهم بـ ٤٠٠٠٠٠. أيدت الحكومة السوفيتية وقبل كل شيء ستالين هذا الطلب من خلال التأكيد على أن أذربيجان تحتاج إلى العمالة لتطوير إنتاج القطن في سهل كورا أراز. ويجب ترحيل ١٣٠ ألف أذربيجاني على أساس طوعي (هكذا!) على مراحل حتى عام ١٩٥٠، ثم ١٩٥٤، على أساس المرسوم رقم ٤٠٨٣ الصادر في ديسمبر. القرار رقم ٢٣ الصادر عن مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والذي حدد عددهم بـ١٠٠٠٠٠. يبدو أن هذه الحادثة قد تم نسيانها وفي الحقيقة، تمثل نهاية الاتحاد السوفييتي بداية الحرب الأولى بين الجمهوريتين القوقازيتين.

الحرب الأرمنية الأذربيجانية الأولى والاعتداء على أراضي أذربيجان

أدى ضعف القوة السوفييتية إلى إيقاظ مفاجئ للتوترات والاشتباكات بين الأعراق وفي ٢٠ فبراير ١٩٨٨، طلب سوفييت كاراباخ الإقليمي نقل الإقليم إلى جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية، وهو ما رفضه السوفييت الأعلى.

وفي العام نفسه، ١٩٨٨، أدت الانتهاكات ضد الأرمن في سومغايت وباكو إلى رحيل الأرمن من أذربيجان، وفي الوقت نفسه تم طرد أكثر من ٢٨٠ ألف أذربيجاني من أرمينيا في عام ١٩٨٩.

وسقط الاتحاد السوفييتي عام ١٩٩١، وأعلن ناجورنو كاراباخ استقلاله في ١٠ ديسمبر تحت اسم “جمهورية آرتساخ” على الفور، مما أدى إلى اندلاع الحرب، ولم تتمكن باكو من قبول هذه النزعة الانفصالية. واحتدم الصراع حتى عام ١٩٩٤ وانتهى بهزيمة أذربيجان في مواجهة قوات كاراباخ بمساعدة جيش يريفان المجهز من موسكو، دون أن يغفل "المتطوعين" الروس، الذي فرضه وقف إطلاق النار في ١٦ مايو.

وكانت الحصيلة كبيرة: ٣٠.٠٠٠ قتيل من كلا الجانبين، و٧٢٠.٠٠٠ أذربيجاني نازح (أكثر عددًا يضطر إلى مغادرة منازلهم من الأرمن) فروا من كاراباخ وأرمينيا والمناطق المحتلة، وتم إدانة المجازر التي تعرض لها الأذربيجانيون (خوجالي وقراداغلي ومراغة في عام ١٩٩٢). يجب على أرمينيا تقديم معلومات عن ٤٠٠٠ مدني أذربيجاني مفقود.

لكن الخسائر الإقليمية ساحقة: فقد أصبحت منطقة ناجورنو كاراباخ (٤٤٠٠ كيلومتر مربع) و٧ مناطق محيطة بها تحت السيطرة الأرمينية، أو ١٥٪ من مساحة أذربيجان. ويضع خط وقف إطلاق النار كل هذه الأراضي تحت سيطرة الجمهورية المعلنة من جانب واحد.

ويكفي الإشارة إلى خسارة الألزاس واللورين لكي تفهم فرنسا مشاعر السكان الأذربيجانيين. يشترك الخط الأزرق لجبال الفوج وكاراباخ في نفس الحالة الذهنية.

ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي (إذا كان موجودا حقا) يظهر نفسه. وعلى المستوى السياسي، منذ عام ١٩٩٢، جمعت "مجموعة مينسك" الدول المعنية (١١ دولة دائمة، بما في ذلك روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية) تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي اقترحت عدة خطط للسلام، تعتمد في المقام الأول على أسس قانونية واضحة.

كريستيان فالار: العميد الفخرى لكلية الحقوق والعلوم السياسية فى جامعة كوت دازور. هو متخصص فى قضايا الأمن والجيوستراتيجى والشرق الأوسط على وجه الخصوص.. يأخذنا إلى منطقة ناجورنو كاراباخ، ليقدم لنا بانوراما متكاملة لتطور الأحداث هناك.