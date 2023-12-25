مورينيو يهنئ مدرب فيوتشر بالتأهل للسوبر المصري

هنأ المدرب العالمي جوزيه مورينيو، ريكاردو فوموسينيو مدرب فيوتشر بالتأهل لنهائي السوبر المصري مساء اليوم الإثنين، على حساب فريق بيراميدز بركلات الترجيح.

وتفاجأ مدرب فيوتشر باتصال من صديقه مورينيو خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، ورد على اتصال مورينيو الذى هنأه بالتأهل ثم استكمل المؤتمر مرة أخرى.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني ثم انتقل لتدريب فريقه المغربي ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر اف سي من بداية الموسم.

وفاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري مساء اليوم الإثنين.