شاهد| غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة سيراميكا فى السوبر

نشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورا من غرفة ملابس الفريق الأحمر قبل مباراته أمام سيراميكا بعد قليل، والتي تجمعهما باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا وجاء كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور فى الوسط، وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر فى الهجوم.

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري للأبطال والتي تجمعهما بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. في الدفاع، محمد إبراهيم - أحمد القندوسى - محمد عادل - محمد عنتر - محمود زلاقة في الوسط، احمد ياسر ريان في الهجوم

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - أحمد القرموطي- صامويل أمادي - چون ايبوكا - رشيد أحمد.

بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

ويشارك بجانب الأهلي وسيراميكا فريقا بيراميدز ومودرن فيوتشر، وتقام مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر تمام الثالثة عصر اليوم، على أن يتقابل الخاسران من مباراتي نصف النهائي الثالثة عصر الخميس القادم 28 ديسمبر لتحديد الفائز بالمركز الثالث، ويلتقي الفائزان من مباراتي نصف النهائي تمام السابعة مساء لتحديد الفائز بكأس السوبر المصري.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

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