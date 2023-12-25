أحداث عالمية تصدرت المشهد في 2023.. طوفان الأقصى الأبرز.. هجوم الكرملين وعودة سوريا لجامعة الدول واضطربات السودان ضمن القضايا الهامة

في نهاية عام 2023، يحين الوقت لاستعراض أبرز الأحداث التي شهدها هذا العام المليء بالتحولات والتطورات الهامة. كانت سنة مليئة بالتحديات والأحداث التي لم تكن لتمر مرور الكرام؛ من السياسة إلى الحروب والبيئة، شهد عام 2023 تغيرات جذرية وأحداثًا مؤثرة على مستوى العالم، ولعل أبرز أحداث النصف الثاني من العام 2023 كانت كالتالي:

مايو "هجوم الكرملين ووتويج تشارلز وعودة سوريا لجامعة الدول"

هجوم الكرملين أو محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو هجوم بطائرة مسيرة انتحارية وقع في يوم 3 مايو من عام 2023 فوق الكرملين في موسكو في روسيا لكنه فشل ولم يسفر عن أي وفيات أو حتى إصابات.

بعد أكثر من ثلاثة أعوام أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم 5 مايو، إن "كوفيد -19" لم يعد حالة طوارئ صحية، وأعلنت المنظمة أن تفشي فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا في يناير من عام 2020، قبل حوالي ستة أسابيع من وصفه بأنه جائحة.

وفي 6 مايو توج تشارلز الثالث وزوجته كاميلا رسميا، ملكا وملكة على العرش البريطاني خلال مراسم دينية مهيبة أمام نحو 2300 مدع، ووقبل ذلك بوقت قصير، أقسم الملك على خدمة رعاياه وحماية كنيسة إنكلترا التي هو رئيسها الأعلى.

وفي السابع من مايو أعلنت جامعة الدول العربية في بيان لها أنها اتخذت قرارًا باستعادة سوريا عضويتها واستئناف مشاركتها في اجتماعات مجلس الجامعة، بعد 12 عاما من تعطيل عضويتها.

وفي 15 مايو شهد السودان اشتباكات أو ما سمي بنزاع السودان 2023 وهو نزاعٌ مسلَح بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع تحتَ قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

تركّزت الاشتباكات في يومها الأول في العاصمة الخرطوم (ولاية الخرطوم) وخصوصًا في محيطِ القصر الرئاسي وفي مطار الخرطوم الدولي لكنها امتدَّت في الأيام اللاحقة لمدن وبلدات أخرى.

وفي 15 مايو أيضا استعدت تركيا لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى.

وجرت جولة الانتخابات الرئاسية الثانية للمرة الأولى في تاريخ الدولة ذات الغالبية المسلمة والعلمانية رسميا، في 28 مايو بفوز "أردوغان".

وفي 19 مايو اختتمت القمة العربية الثانية والثلاثون أعمالها في مدينة جدة السعودية على مستوى القادة، بحضور رؤساء وملوك وأمراء عدة دول عربية، من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ 2010، وبمشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

تضمن البيان الختامي للقمة "إعلان جدة" أكثر من 32 بندا شملت العديد من القضايا الهامة في المنطقة، منها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، والتعامل مع إيران، وكذلك قضايا الأمن القومي العربي والأمن الغذائي والملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وانطلقت رحلة رائدي الفضاء السعوديين من فلوريدا يوم الـ 21 من مايو، وتم الإعلان عن نجاح التحام المركبة الفضائية بمحطة الفضاء الدولية بعد نحو 16 ساعة من الانطلاق.

يونيو "مراسم زفاف ملكي وهجوم أوكراني مضاد"

استهل شهر يونيو الأحداث بزفاف ملكي مهيب التفت الأنظار إليه، وأُقيمت في 1 يونيو 2023 مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله و‌رجوة آل سيف في اثنين من القصور الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث عُقد القران في قصر زهران أعقبه حفل ومأدبة زفاف في قصر الحسينية.

في الثالث من يونيو وقع حادث إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية عند معبر العوجة، ما أدى إلى مقتل فرد أمن مركزي مصري وثلاثة عسكريين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين، وتضاربت الأنباء حول ملابسات الحادث.

وذكر المتحدث العسكري المصري رواية إن أحد عناصر الأمن المصري اجتاز خط الحدود الدولية أثناء مطاردة عناصر تهريب للمخدرات، وأثناء المطاردة تبادل إطلاق النيران مما نجم عن مقتله ومقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة اثنين وقدم التعازي لأسر المتوفيين. وفي السادس من يونيو جرت انتخابات مجلس الأمة البرلمانية العشرين في تاريخ الكويت، وفي 17 أبريل 2023.

وفي الخامس من يونيو استشهد الطفل محمد هيثم إبراهيم التميمي برصاص عشوائي أطلقه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين في برج مراقبة لحاجز عسكري على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب محافظة رام الله والبيرة في 2 يونيو 2023.

كما شهد يونيو الهجوم الأوكراني المضاد هو هجوم مضاد شنته أوكرانيا في يوم 8 يونيو 2023، بهدف استعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا 2022، توزع الهجوم على عدة محاور، بما في ذلك أوبلاست دونيتسك، أوبلاست زاباروجيا، وغيره

كما وقعت مجزرة جنين في 19 يونيو 2023 عندما توغَّلت قواتِ من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وأسفرت المجزرة عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلٌ وإصابة 91 شخصًا بجروح بينهم 23 إصاباتهم خطيرة.

وفي عشرين يونيو شن ما عرف بالهجوم العيلي هو هجومٌ نفذه فلسطينيان 2023 في مستوطنة عيلي ردًا على اغتيال الجيش الإسرائيلي لستّ شباب فلسطينيين في مدينة جنين.

في 13 يونيو، أدلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة عام 1967.

يوليو "غضب الطبيعة"

وصف علماء البيئة والطبية شهر يوليو بأنه الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث أدت درجات الحرارة غير الطبيعية إلى احتمال "متطرف جدا" للحرائق الغابية، وفقًا لمؤشر الطقس الحراري، أرجع العلماء موجات الحرارة إلى تغير المناخ من صنع الإنسان.

واندلعت حرائق الغابات في الجزائر في يوليو مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 شخصًا، كما أدى هطول الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار في شرق آسيا عام 2023 إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية شديدة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، كما ضربت عدة فيضانات الصين بدءًا من (يوليو) حتى أغسطس 2023، وكان معظمها بسبب هطول الأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة.

كما تم اقتحام سفارة السويد في بغداد فجر يوم الخميس 20 يوليو 2023، على مقر سفارة السويد في العاصمة العراقية بغداد، حيث اقتحم عشرات المحتجين مبنى السفارة السويدية واضرموا النار فيها احتجاجًا على إحراق القرآن الكريم في السويد من قبل سلوان موميكا، وتصاعد الدخان الكثيف في المبنى الذي حاصرهُ المئات من أنصار زعيم التيار الصدري.

أغسطس "الإنقلاب"

أُجريت الانتخابات العامة في الغابون في 26 أغسطس، وقد أُعلن فوز علي بونغو في 30 أغسطس، وفي نفس اليوم وقع انقلاب عسكري، مما أدى إلى إلغاء نتائج الانتخابات، وقد أنهى الانقلاب حكم عائلة بونغو على الغابون والذي دام 56 عامًا.

كما وقع انقلاب جمهورية النيجر في 26 يوليو 2023م، حيث احتجز وأبعد الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم. ومن ثم أعلن قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه زعيمًا للمجلس العسكري بعد فترة وجيزة من تأكيد نجاح الانقلاب

سبتمبر" الصيف يضع بصمته"

أبى موسم الصيف أن يرحل دون مزيدا من الكوارث الطبيعية فشهد المغرب زلزال الحوز وزلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب في 8 سبتمبر 2023 على الساعة 23:11 بالتوقيت الصيفي منطقة إقليم الحوز بجهة مراكش آسفي بالمغرب، وخلَّف الزلزال أكثر من 2900 قتيل و5500 جريح مُعظمهم بأقاليم الحوز و‌تارودانت و‌شيشاوة.

كما لقى 8 أشخاص بينهم 4 أطفال مصرعهم قرب مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب إفريقيا، صعقا بالكهرباء في حادثين منفصلين جراء الفيضانات التي غمرت بعض المخيمات العشوائية الفقيرة في المنطقة.

أكتوبر: طوفان الاقصى

تكلل شهر أكتوبر بأهم حدث ليس فقط على الشأن العربي بل العالمي أيضا ففي السابع من أكتوبر، أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى مخترقين العمق الاسرائيلي وقتلوا نحو 1200 شخص في إسرائيل واحتجزوا أكثر من 240 آخرين كرهائن واقتادوهم إلى غزة.

وفي غضون نحو شهرين فقط، خلف القصف الاسرائيلي العشوائي على قطاع غزة ما يزيد عن 18 ألف شهيد فلسطيني، و47 ألف مصاب، معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال، وتساوت المباني والمنشآت بالأرض، بخلاف تدمير شامل للكثير من البنية التحتية، خاصة في شمال غزة الذي نزح مئات الآلاف منه نحو الجنوب.