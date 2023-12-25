"كارت شحن" يجمع محمد ثروت وبيومى فؤاد.. والجمهور يعلن مقاطعة الفيلم

نشر الفنان محمد ثروت على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائى لفيلم "كارت شحن"، ليشارك به جمهوره.

وعلق على البوستر الدعائى "فيلم كارت شحن ٢٧ ديسمبر فى جميع دور العرض يا صيع، كله ضحك هتتبسطوا أوى".

وإنهالت التعليقات على المنشور من الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بإعلان مقاطعة الفيلم بسبب وجود الفنان بيومى فؤاد، وسط حالة غضب من المتابعين.

الفيلم بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، منى جمال، إسماعيل فرغلى، عمرو رمزى، والإخراج شادى على.

يذكر أن الفنان بيومى فؤاد كان قد هاجم زميله محمد سلام فى آخر ليلة للعرض المسرحى"زواج إصطناعى"، وذلك لأن الفنان محمد سلام قد إعتذر عن السفر الى المملكه العربيه السعوديه والمشاركة فى العرض بسبب أحداث غزة الأخيرة، مما أدى بحالة من السخط على الفنان بيومى فؤاد من قبل الجماهير.

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