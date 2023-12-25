مصطفى كامل يوضح حقيقة اجتماع نقابة الموسيقيين حول أغنية روبي

أكد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أنه لم يأخذ قرار حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبي أمس، وأثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا كما تداول البعض.

وأضاف كامل في بيان صحفى صادر عن النقابة اليوم الإثنين، أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور، وكل ماتداول بخصوص عقد اجتماع ومؤتمر بخصوص الأغنية غير صحيح.

وكانت قد تداول مؤخرا أنباء عن عقد اجتماع لنقابة المهن الموسيقية على أغنية "3 ساعات متواصلة" للفنانة روبى بسبب جرأة كلماتها كما اعتبرها البعض، وهو ما نفته النقابة في بيان لها عن اتخاذ قرار في ذلك.

وطرحت الفنانة روبي أمس أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "3 ساعات متواصلة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتقول كلمات الأغنية:

ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في امورنا اتحشر

ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياء عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله

أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك

وعلى عيني يا ولا.. على عيني يا ولا.. على عيني يا ولا بس مكسوفة

على عيني يا ولا.. على عيني يا ولا.. على عيني يا ولا عليك ملهوفة

الأغنية الجديدة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما.