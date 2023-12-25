رصد أهم اختراعات المنازل خلال عام 2023



شهد عام 2023 العديد من الاختراعات الذكية التي واكبت التطور الهائل للذكاء الاصطناعي الذي غزى العالم، فقد ضمت هذه الاختراعات مايتعلق بالحماية من الحريق والاهتمام بالمياه وغيرها الكثير.

وقد رصدت مجلة "Time " الأميركية في تقرير لها هذه الاختراعات التي سهلت للناس في العالم الحياة بشكل كبير فمنها وحدات التحكم عن بعد بكافة مرافق المنزل بشكل مركزي بما يساعد على تحسين المعيشة وتلبية الاحتياجات ومنع الهدر، ونعرضها كما يلي:

1 - فلتر غسالات الملابس

ينتج حوالي حوالي 15% من المواد البلاستيكية الدقيقة التي تلوث البحار والمحيطات إلى الأقمشة الاصطناعية ويتم التخلص من الألياف الدقيقة من البوليستر ومواد الملابس الأخرى في الغسالات، ثم تتجه إلى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وفي النهاية إلى مياه البحر.

ويهدف مرشح الألياف الدقيقة الأقل إلى كسر هذه الدورة وتقول الشركة المنتجة إن الجهاز يقوم بتصفية 98٪ من المواد البلاستيكية الدقيقة التي يتم إطلاقها أثناء عملية الغسيل.

2- ريموت كنترول مركزي

أصبحت المنازل الذكية أكثر ذكاءً، ولكن هذا يعني مجموعة كبيرة من التطبيقات ومجموعة متشابكة من الكابلات. ومن ثم، فإن لوح Amazon Echo Hub المرتقب سيكون أول لوحة تحكم منزلية ذكية تعمل بتقنية Alexa من إنتاج أمازون ويمكن التعامل مع لوحة التحكم عن بعد المركزية سواء بالتحدث إليها أو باللمس على شاشتها لإدارة جميع الأجهزة المنزلية الذكية، إذ أنها متوافقة مع أكثر من 140.000 أداة، حتى تلك التي تنتجها الشركات المصنعة الأخرى.

3- ضوء شمس اصطناعي

ابتكرت شركة "هانتر دوجلاس" للإضاءة نظامًا جديدًا يعتمد على إيقاع الساعة البيولوجية، بفضل بطانة منفصلة من مصابيح ليد في أسقف غرف النوم، التي يمكن التحكم بها، بات من المتاح الاستيقاظ على ما يبدو كأنه ضوء نهار طبيعي في أشهر الشتاء ويمكن أن يصبح الضوء أكثر إشراقًا على مدار 30 دقيقة. أو، إذا تأخر الشخص في النوم ويحتاج إلى بعض الطاقة، فما عليه سوى تمديد "ضوء النهار" عن طريق خفض الظلال.

4- تعقيم مياه الشرب

يموت أكثر من مليون شخص كل عام بسبب مياه الشرب غير المأمونة، وغالباً ما يكون ذلك في مناطق الصراع أو بعد الكوارث الطبيعية.

ولمعالجة هذه المشكلة، ابتكرت شركة LifeStraw حلاً ينقي الماء من البكتيريا والطفيليات والفيروسات على نطاق واسع. يستطيع الجهاز المدمج خفيف الوزن، عند توصيله بمصدر مياه، تعقيم وينظف ما يصل إلى 40 جالونًا خلال ساعة واحدة باستخدام مرشحات الألياف المجوفة التي تمنع أي شيء أكبر من 20 نانومتر من المرور.

5- مانع هدر المياه

اخترعت شركة ووتر اوتوميشن نظام AquaHALT، الذي يكتشف أي تسرب ويغلق المياه قبل حدوث أي ضرر ويعمل نظام صمام الإغلاق الحاصل على براءة اختراع، والذي يتم توصيله بسهولة مباشرة بخرطوم إمداد المياه أسفل حوض الحمام أو المرحاض، على إيقاف التدفق فورًا بمجرد اكتشاف جهاز الاستشعار الذي يعمل بالبطارية مستويات غير طبيعية من الرطوبة.

6- أضواء نيون ذكية

تحظى مصابيح أشرطة LED بشعبية متزايدة في أجهزة الترفيه المنزلي. لكن الأضواء الذكية على شكل نيون ذات التأثيرات الديناميكية Cync تختلف قليلاً عن النوع الذي يعرفه معظمنا. تشتمل مصابيح شريط النيون على ميكروفونات مدمجة، مما يسمح لها بالاستجابة ديناميكيًا لإيقاع الموسيقى أو الأصوات الصادرة من التلفزيون. يعد المنتج بمثابة حلم لأي شخص يتطلع إلى إنشاء عروض ضوئية خاصة به أو جعل تجربة المشاهدة في غرفة المعيشة الخاصة به تبدو غامرة.

7- مكافحة حرائق اوتوماتيكيًا

قامت شركة Plumis، بالتوصل إلى طريقةAutomist ، التي تسبب أضرارًا أقل وتعد فعالة أكثر. يستخدم نظام Automist البيانات وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء لإخماد الحرائق بشكل أسرع مرتين إلى 14 مرة، مع استخدام مياه أقل بنسبة 90%. عند تنشيطه عبر كاشف دخان مثبت على السقف، يقوم رأس الرش المثبت على الحائط بحجم مفتاح الإضاءة بمسح الغرفة بحثًا عن ألسنة اللهب ويغطيها بشفرة مركزة من الضباب، مما يحمي من الأضرار المفرطة الناجمة عن المياه. كما يتم إطفاء النيران بشكل أسرع بما يقلل أيضًا من كمية الدخان التي قد يستنشقها سكان المنزل.