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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم بسرقة مركز عيادات طبية بالمقطم

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت نيابة المقطم الجزئية، بحبس عاطل، متهم بسرقة مركز عيادات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي.
نجحت أجهزة الأمن فى  ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) حال قيامه بعرض جهاز طبى للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقيــة على أحد أصحاب محــال بيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبمواجهته اعترف بسرقته من داخل مركز عيادات كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" بقصد التصرف فيه بالبيع.

والقت الاجهزة الامنية القبض على  (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة.. وضُبط بإرشاده كافة المسروقات بمسكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

أربعة أيام علي ذمة التحقيقات اسلوب المفتاح المصطنع متهم بسرقة مركز عيادات الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن السرقة من داخل السيارات