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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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أجرى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جولة تفقدية للإطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024 بكليات التربية طفولة والتربية الرياضية والزراعة  والتجارة، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات وذلك فى اطار متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنصورة.

واستقبلته بكلية التربية للطفولة المبكرة خلال الجولة الدكتورة سحر توفيق عميدة الكلية ووكلاء الكلية، كما استقبله بكلية التربية الرياضية الدكتور أحمد عبد العظيم عميد الكلية و الوكلاء، كما استقبله بكلية الزراعة الدكتور محمد شطا عميد الكلية و الوكلاء واستقبلته بكلية التجارة، الدكتورة منى الدكرورى القائم بعمل عميد الكلية و الوكلاء. 

ومن جانبه أكد الدكتور شريف يوسف خاطر خلال الجولة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيًا لأبنائه الطلاب عامًا دراسيًا موفقًا حيث يؤدي الإمتحانات نحو 210 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للإمتحانات.

كما قام رئيس الجامعة خلال الجولة  بإستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات .

كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الإلتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الإمتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الإمتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

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الدكتور احمد عبد العظيم التربية للطفولة المبكرة امتحانات الفصل الدراسى الاول جامعة المنصورة كلية التربية للطفولة المبكرة كلية التربية الرياضية