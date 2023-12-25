رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جولة تفقدية للإطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024 بكليات التربية طفولة والتربية الرياضية والزراعة والتجارة، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات وذلك فى اطار متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنصورة.

واستقبلته بكلية التربية للطفولة المبكرة خلال الجولة الدكتورة سحر توفيق عميدة الكلية ووكلاء الكلية، كما استقبله بكلية التربية الرياضية الدكتور أحمد عبد العظيم عميد الكلية و الوكلاء، كما استقبله بكلية الزراعة الدكتور محمد شطا عميد الكلية و الوكلاء واستقبلته بكلية التجارة، الدكتورة منى الدكرورى القائم بعمل عميد الكلية و الوكلاء.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف يوسف خاطر خلال الجولة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيًا لأبنائه الطلاب عامًا دراسيًا موفقًا حيث يؤدي الإمتحانات نحو 210 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للإمتحانات.

كما قام رئيس الجامعة خلال الجولة بإستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات .

كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الإلتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الإمتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الإمتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

IMG-20231225-WA0028

IMG-20231225-WA0030

IMG-20231225-WA0024

IMG-20231225-WA0031

IMG-20231225-WA0017

IMG-20231225-WA0032

IMG-20231225-WA0036

IMG-20231225-WA0037

IMG-20231225-WA0026

IMG-20231225-WA0022

IMG-20231225-WA0020

IMG-20231225-WA0014

IMG-20231225-WA0027

IMG-20231225-WA0029

IMG-20231225-WA0023

IMG-20231225-WA0033

IMG-20231225-WA0034

IMG-20231225-WA0018

IMG-20231225-WA0035

IMG-20231225-WA0015

IMG-20231225-WA0038

IMG-20231225-WA0025

IMG-20231225-WA0021

IMG-20231225-WA0019