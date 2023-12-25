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الإثنين 25 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

العمل: برامج تدريبية مجانية على مهن يحتاجها سوق العمل لفتيات الفيوم

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قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الفيوم بدأت دورات تدريبية مجانية علي بعض المهارات الحياتية للفتيات  والمهن التي يحتاجها سوق العمل ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالميWFP التابع للأمم المتحدة ، وذلك علي مهنة التطريز، وتعليم فن التسويق الإلكترونى يستفيد منها 19 فتاة، بقرية تونس بيوسف الصديق ، وأيضاً بدء دورات تدريبية مجانية بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى مراكز المحافظة على مهنة الخياطة والتفصيل يستفيد منها 20 فتاة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب فى القرى بالمحافظات تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لخطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 التى بدأت المديرية فى تنفيذها داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة .

وأوضحت هناء عبد الفتاح مدير مديرية العمل بالفيوم ، أن تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية لهم على المهن التى بتطلبها سوق العمل لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة ومناسبة أو بدء مشروع صغير خاص بهم ، وأضافت انها تفقدت سير العملية التدريبية بالدورات يرافقها يحي رشدي مدير ادارة التدريب بالمديرية ، واحمد حسن مدير ادارة الرعاية ، مؤكدة علي أهمية تطوير المهارات المهنية للشباب والفتيات ، مشيرة إلي أن هذه الدورات التدريبية يتم تنفيذها لتعزيز قدرات ومهارات الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي ، وفقًا لبروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP .

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