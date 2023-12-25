ميدفيديف: إعلان الاتحاد الأوروبي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا مجرد قطعة من الورق

وصف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، إعلان الاتحاد الأوروبي بشأن الضمانات الأمنية لكييف بأنه مجرد قطعة من الورق، وغير مستبعد أن الاتفاقيات الثنائية الناشئة عن هذا الإعلان يمكن أن تؤدي إلى إنشاء قاعدة عسكرية على أراضي أوكرانيا.

وقال ميدفيديف في تصريحات اليوم الإثنين - "لقد دفع نظام "بانديرا" المتداعي (نظام كييف القومي) بموضوع جديد بإنشاء إجماع مناهض لروسيا يتمثل في إعلان الاتحاد الأوروبي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

وأضاف:" من الواضح أن هذا الإعلان في حد ذاته ليس له قيمة مضافة على الإطلاق، وهو ما يعني أنه مجرد قطعة من الورق"، لافتا إلى أن هذا الإعلان ينطوي على إمكانية إبرام اتفاقيات مع كل دولة على حدة، والتي سوف تحدد بالفعل شروط ضمان الأمن".

وتابع ميدفيديف: "أن هذا الأمر أكثر خطورة لأن الاتفاقيات الثنائية لإنتاج الأسلحة وتدريب الأفراد العسكريين وتمويل البرامج العسكرية المنفصلة والعديد من الأشياء الهامة الأخرى مع بعض الدول قد تسفر عن إنشاء قواعد عسكرية في أوكرانيا"، مهددا بحتمية توجيه ضربة روسية لمثل هذه القواعد.

