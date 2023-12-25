السوبر المصري| بيراميدز يتفقد ملعب محمد بن زايد قبل مواجهة فيوتشر.. صور

وصل فريق نادي بيراميدز إلى ملعب محمد بن زايد، استعدادا لخوض مباراة فيوتشر في إطار بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي فيوتشر في الثالثة عصر اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي في إطار الدور نصف النهائي من كأس السوبر.

وعقد المدير الفني جايمي باتشيكو محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك من فندق الإقامة لإعلان التشكيل وخطة اللعب والتأكيد على بعض النقاط لتنفيذها خلال المباراة.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على أن يدعم اللاعبين قبيل مغادرتهم فندق الإقامة لدعمهم ومطالبتهم بالفوز في اللقاء.

وحرص اللاعبون على معاينة أرض الملعب قبل الدخول والبدء في عمليات الإحماء.