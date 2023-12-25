"مدينة مصر" تحتفي بتعاونها المثمر مع 73 شركة خلال عام 2023

نظمت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، حدث مميز للاحتفال بالتعاون المثمر والشراكات الاستراتيجية مع شركاء النجاح من شركات المقاولات والتوريدات بقيمة إجمالية 7 مليارات جنيه تم تحقيقها خلال عام 2023 مقسمة ما بين؛ 5.3 مليار جنيه للإنشاءات، و1.35 مليار جنيه للبنية التحتية، و250 مليون جنيه للمساحات الخضراء، و100 مليون جنيه للخدمات الاستشارية. يأتي هذا الاحتفال تقديرا للجهود المشتركة والتأثير الإيجابي للشركاء في تنفيذ خطة الشركة التوسعية الطموحة التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء مع اعتماد أعلى معايير الجودة والاستدامة.

حضر الحدث مجموعة كبيرة من شركاء مدينة مصرفي النجاح خلال عام2023 والتي شملت 73 شركة في مجال الهندسة والتشييد والمقاولات والتوريدات والاتصالات والمرافق وغيرها، ومنها: الهيئة العربية للتصنيع، المصرية للاتصالات، الحاذق، اسيك، صادق السويدىEl-Sewedy ، ميدكوم، مدكور، سيمكس، الجيزة لصناعه الكابلات، على توفيق، شركة A-one للمقاولات العمومية والتوريدات والتجارة، جيلا، بينك جروب للصناعات المعدنية والتشكيلية،Electro Home ، شركة المتحدة لأعمال الالوميتال، الصفوة لأعمال الالوميتال، وغيرهم.

يجسد الحدث فرصة للاحتفاء وتكريم شركاء نجاح شركة مدينة مصر خلال عام 2023 وذلك بفضل التزامهم بتقديم كافة الخدمات وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة في مختلف مشروعات الشركة. ومن جانبها، تسعى الشركة لتقديم تجربة متكاملة للعملاء وتلبية كافة احتياجاتهم من خلال شراكات مع كبرى الشركات العاملة في المجال، تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية التي تسعى لتوفير بيئة مبتكرة ومحفزة وفقًا لمعايير الاستدامة بالإضافة لخلق تأثير إيجابي في المجتمع وتطوير السوق العقاري في مصر.

وتعليقا على هذا الحدث، صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلاً: "نحن فخورون بالنجاح المشترك مع شركاء النجاح حيث نحرص دائماً على عقد شراكات مع كبري الشركات والموردين الذين يحملون نفس أهدافنا الاستراتيجية، والمتمثلة في تطبيق أحدث الوسائل والحلول التكنولوجية التي تواكب تطورات السوق العقاري في مصر وذلك لتلبية تطلعات عملائنا والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية والمستدامة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. ويمثل هذا الحدث فرصة رائعة لتكريم شركاء نجاحنا خلال 2023 حيث نتطلع لمزيد من الشراكات المستقبلية خلال عام 2024 بما يتماشى مع ورؤيتنا التوسعية للعقود القادمة."

جدير بالذكر أن من ضمن أهم الشراكات التي تمت خلال العام توسيع نطاق مذكرة التفاهم مع شركة الحاذق للإنشاءات بتكلفة استثمارية1.7 مليار جنيه لبناء المرحلة الاخيرة من مشروع "شاليا" في تاج سيتي وإنشاء المقر الرئيسي الجديد للشركة، هذا بالإضافة لمذكرة تفاهم مع شركة أسيك للتحكم الآلي - إحدى شركات القلعة القابضة، لتشييد البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع كاڤانا في سراي بالقاهرة الجديدة، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه وغيرهم الكثير. هذا إلى جانب شراكة مع دار المعمار للمقاولات DMCلتطوير وتنفيذ 13 مبني بمشروع ليك بارك في تاج سيتي بالقاهرة الجديدة بقيمة تبلغ 350 مليون جنيه.

تسعى مدينة مصر لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 9 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة، استناداً على خبرتنا الممتدة لـ 64 عاماً في السوق العقاري.