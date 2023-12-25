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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة طبيب روض الفرج المتهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت محكمة شمال القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد في منطقة روض الفرج لاتهامه بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض لجلسة 27 ديسمبر للاطلاع.

تعود تفاصيل الواقعة عندما حررت سيدة محضرا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الرزيلة معه مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعلى الفور تم القبض على الطبيب.

وكشفت التحريات الأولية أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الرذيلة معهن، ويبتزهن.

وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.

 

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