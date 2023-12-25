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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة المنيا" تقدم الخدمات العلاجية لـ114 ألف مواطن خلال نوفمبر الماضى

صحة المنيا
صحة المنيا
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 114 ألف و 302 منتفعة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى، مدير عام تنظيم الأسرة بالمنيا، أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، بالإضافة لتنفيذ 132 ألف و 399 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 46997 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة وتقديم الرعاية الصحية لعدد 15390 سيدة حامل، تقديم الرعاية الصحية لعدد 19411 سيدة بعد الولادة، فضلا عن تنفيذ 23225 من الندوات التثقيفية والتوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية صحة المنيا وكيل وزارة الصحة بالمنيا