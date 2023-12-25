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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة شمال الضفة الغربية ويمنع سكانها من مغادرة منازلهم

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حصارها لبلدة "برقة" في محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية، وسط إجراء تحقيقات ميدانية مع معتقلين معصوبي الأعين. 

وأفاد سُكان من البلدة بأن جيش الاحتلال يمنعهم من مغادرة منازلهم ويطلق النار على كل من يحاول فعل ذلك.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباحًا وداهمت عددا كبيرا من المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وعاثت بها خرابا.

واحتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين داخل أحد المنازل معصوبي الأعين، وأجرت معهم تحقيقات ميدانية.

وتحاصر قوات الاحتلال جميع مداخل القرية، وأعلنت حظر التجوال بالقرية لعدة ساعات، ورُفعت أعلام الاحتلال على أحد المنازل.

 

نابلس بلدة برقة الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي