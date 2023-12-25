نائب بالشيوخ: مصر تمتلك العديد من البحيرات ونعاني من ارتفاع أسعار الأسماك

قال النائب محمد صبرى أبو إبراهيم، عضو مجلس الشيوخ إن مصر تتميز بأنها دولة ذات ساحل طويل، فضلا عن وجود الكثير من البحيرات والمزارع السمكية، إلا أنه على الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها، إلا أننا نعاني من أزمة في ارتفاع أسعار الأسماك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة بخصوص الثروة السمكية في مصر.

وأكد النائب أن دولة ليبيا على الرغم مما تعانيه من مشكلات إلا أن إنتاجها يفوق مصر فيما يتعلق بالمصايد الطبيعية وتحديدا من البحار.

وأشار إلى أن إنتاج مصر لم يتغير منذ 2019 على الرغم من الزيادة السكانية التي حدثت وقدرت بنحو 8 ملايين نسمة، قائلا: زاد عددنا بمقدار دولة كاملة، وعلى الرغم من ذلك لم ترتفع نسبة الإنتاج السمكي.

وقال عضو مجلس الشيوخ: "لما بروح الإسكندرية وأشوف شكل الأسماك اللي بنعرفها بحزن، على الحجم اللي بيتم صيده".

وأكد أنه ما زال حتى الآن يتم الصيد بالطرق التقليدية، وهو ما يتسبب في تراجع الإنتاج من المصايد الطبيعية، مشددا على ضرورة الرقابة على الأسماك مثل ما يتم في اللحوم والدواجن والتي يشترط ذبحها من خلال القنوات الشرعية.