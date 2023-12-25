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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأقباط بأعياد الميلاد

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ
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ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة مع بداية أعمال وفعاليات الجلسة العامة، بمناسبة احتفالات الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد.

وقال رئيس المجلس في كلمته: "ونحن نودع عاماً ونستعد لبداية عام جديد، أتمنى لحضراتكم ولشعبنا الخير والتوفيق" .

وبدأت اليوم احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، ونحن جميعاً نهنئهم بها ونبتهل معهم أن يديم الله وحدتنا الوطنية التي هي رباط قوتنا في وجه أعدائنا، وأن تظل مصر كنانة الله في أرضه وأن يُسعد أبناءها بما فيها من نعم، وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى تبلغ غايتها، وكل عام وحضراتكم بخير. 

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ أعياد الميلاد