إحالة عاطلين للجنح بتهمة سرقة أجهزة شقة بمدينة نصر

قرر نيابة مدينة نصر، إحالة متهمين لمحكمة الجنح لسرقة أجهزة شقة أحد المواطنين بأسلوب "التسلق" بمدينة نصر .

وتلقي قسم شرطة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة بلاغا من مواطن، مقيم بدائرة القسم باكتشافه 3 هواتف محمولة وأجهزة شاشة وجهاز لاب توب ومبلغ مالي من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكبي الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة القسم

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة بضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.