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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حالة الطقس بالإسكندرية.. أجواء معتدلة ورياح باردة

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
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تسود اليوم الإثنين أجواء معتدلة على كافة مناطق مدينة الإسكندرية، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 5%، حيث يستمر الغطاء السحابي، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصل اليوم 18 درجة مئوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم وهو معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،بارد ليلاً على أغلب الأنحاء

وأضاف البيان أنه من المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 22 درجة مئوية، الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وشهدت محافظة الإسكندرية على مدار ثلاث أيام تكاثر السحب الممطرة على شمال المحافظة يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة، وعلى أوقات متفرقة طوال اليوم.

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