الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قصف قطاع غزة الذي يعاني سكانه من مجاعة، وسط أجواء حزينة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة في ليلة عيد الميلاد.

وأسفر القصف الإسرائيلي الغاشم على غزة، خلال الساعات القليلة الماضية، عن استشهاد 12 شخصًا بالقرب من قرية الزوايدة الصغيرة، حسب "فرانس برس".

وقالت سلطات الصحة في القطاع، خلال بيان لها، إن قصفًا في خان يونس أودى بحياة 18 شخصًا على الأقل.

وشنت إسرائيل نحو 50 ضربة متتالية لوسط القطاع، خلال الساعات القليلة الماضية، كما استُشهد 70 شخصًا على الأقل في غارة على مخيم المغازي للاجئين، مساء أمس الأحد.