اليوم.. حفل فني لفصلي الغناء العربي والباليه بمسرح الجمهورية

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لمركز تنمية المواهب بإشراف الدكتور سامح صابر، حيث يقدم الطلاب ذوى القدرات الخاصة من فصل الغناء العربى تدريب وقيادة ميرفت فريد بمشاركة فصل الباليه تدريب وإخراج عايشة فؤاد، في السابعة مساء اليوم الإثنين، على مسرح الجمهورية، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة بالعام الجديد والأغاني الوطنية يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها: مارش باليه كسارة البندق، ومصر يا أول نور فى الدنيا، وباحتاج لك وتحتاج لي، وعلى قد حبنا، ومسألة مبدأ، وكان يا مكان، وكوكب تاني، وجت سليمة، وآخر أيام الصيفية، ولسة هتحلى، وليلة عيد، ولا اي كلام، وفرصة تتغير وغيرها..

وذلك بأداء مصطفى عبدالرحمن، وحسن الكاف، ومروان أحمد، وفريدة أحمد، وأستيفن روماني، ومحمد أيمن، وعاصم محمد، ومريم طارق، وعز الدين سامح، وحنين سامح، وفرح محمد، وشرف أحمد، وسلوان محمد، وأميره عزت، ومحمد مصطفى، وعلى فرج، وبسمة ثابت، وسهى مدحت.

وقد تأسس مركز تنمية المواهب بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، والذي يضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.