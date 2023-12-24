بدء فقرات خيمة الكريسماس بالغردقة.. صور

بدأت فقرات حفلات خيمة الكريسماس بالغردقة بحضور الآلاف السائحين من 15 جنسية أجنبية حرصت علي الإحتفال بالكريسماس بمدينة الغردقة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وأشار عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن فقرات خيمة الكريسماس شملت فقرات فنية و موسيقية وحفلات غنائية وشو أمريكي وشو فرعوني وسط فرحة وتفاعل السياح الأجانب والزين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

ومن جانبه أشار اللواء أشرف عباس الخبير الأمني بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية بأن خيمة الكريسماس شهدت تجهيزات ضخمة للاحتفال بالكريسماس لافتا إلى أن الخيمة تسع لأكثر من الف فرد ومؤمنة بأحدث الأجهزة ومزَودة باجهزة صوتية و ضوئية ويخدم بها أكثر من مره مائة عامل من العاملين بالقطاع السياحى لنجاح حفل الكريسماس.



مضيفا بأن آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية حرصت على قضاء أجازة الكريسماس بشواطئ الغردقة حيث الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر.

لافتا أن فنادق الغردقة استقبلت الآلاف من السائحين الأجانب خلال الساعات القليلة الماضية عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا لقضاء احتفالات الكريسماس على شواطئ الغردقة المدينة الساحرة.

IMG-20231224-WA0076

IMG-20231224-WA0075

IMG-20231224-WA0074

IMG-20231224-WA0071

IMG-20231224-WA0072

IMG-20231224-WA0073