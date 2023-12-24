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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء فقرات خيمة الكريسماس بالغردقة.. صور

الاحتفالات باعياد
الاحتفالات باعياد الكريسماس بالغردقة
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بدأت فقرات حفلات خيمة الكريسماس بالغردقة بحضور الآلاف السائحين  من 15 جنسية أجنبية حرصت علي الإحتفال بالكريسماس بمدينة الغردقة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.
وأشار عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن فقرات خيمة الكريسماس شملت فقرات فنية و موسيقية وحفلات غنائية وشو أمريكي وشو فرعوني وسط فرحة وتفاعل السياح الأجانب والزين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

ومن جانبه أشار اللواء أشرف عباس الخبير الأمني بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية بأن خيمة الكريسماس شهدت تجهيزات ضخمة للاحتفال بالكريسماس لافتا إلى أن الخيمة تسع لأكثر من الف فرد ومؤمنة بأحدث الأجهزة ومزَودة باجهزة صوتية و ضوئية ويخدم بها أكثر من مره مائة عامل من العاملين بالقطاع السياحى لنجاح حفل الكريسماس.


مضيفا بأن آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية حرصت على قضاء أجازة الكريسماس بشواطئ الغردقة حيث الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر.

لافتا  أن فنادق الغردقة استقبلت الآلاف من السائحين الأجانب خلال الساعات القليلة الماضية عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا لقضاء احتفالات الكريسماس على شواطئ الغردقة المدينة الساحرة.

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إجراءات وقائية احتفالات الكريسماس العاملين بالقطاع السياحي شواطئ الغردقة