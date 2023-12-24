محافظ بورسعيد: الشعب المصري قال نعم للاستقرار والإعمار بالانتخابات الرئاسية

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، إن الشعب المصري قال نعم للاستقرار والإعمار خلال مشاركته الحاشدة بالانتخابات الرئاسية.

وأكد المحافظ، خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد للكنائس الغربية، بكنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط على أن الشعب المصري قال نعم للأمن والأمن والاستقرار والإعمار والبناء، فهو شعب عظيم ينشد الاستقرار والإعمار.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أننا نجدد العهد في بيوت من بيوت الله أن نحب بعضنا البعض من أجل بناء بلدن مصر، فهي بلد مقدسة نحميها جميعا بدمائنا.