اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس يوجه بالاستمرار فى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات ودعم برامج الحماية الاجتماعية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الإثنين 25 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

جرائم حرب.. «حماس» تتهم الاحتلال بـ «ارتكاب مجازر» فى غزة وتدعو إلى تحقيق دولي

أمريكا عن الهجمات على السفن فى البحر الأحمر: إيران متورطة

الرئيس يوجه بالاستمرار فى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات ودعم برامج الحماية الاجتماعية

السيسي: الهدف الأساسى من جهود الدولة تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم

إلغاء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم مع احتدام العدوان

لقاء قريب بين طرفى الصراع فى السودان برعاية جيبوتي

«نتنياهو»: الحرب ثمنها باهظ