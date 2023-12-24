ads
الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس يوجه بالاستمرار فى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات ودعم برامج الحماية الاجتماعية

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الإثنين 25 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

جرائم حرب.. «حماس» تتهم الاحتلال بـ «ارتكاب مجازر» فى غزة وتدعو إلى تحقيق دولي

أمريكا عن الهجمات على السفن فى البحر الأحمر: إيران متورطة

الرئيس يوجه بالاستمرار فى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات ودعم برامج الحماية الاجتماعية

السيسي: الهدف الأساسى من جهود الدولة تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم

إلغاء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم مع احتدام العدوان

لقاء قريب بين طرفى الصراع فى السودان برعاية جيبوتي

«نتنياهو»: الحرب ثمنها باهظ

0
البوابة جرائم حرب ارتكاب مجازر غزة برامج الحماية الاجتماعية