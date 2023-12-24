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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. ورشة عمل وبث حى لجراحات نادرة عن استبدال جذع الشريان بالمنصورة

مركز جراحة القلب
مركز جراحة القلب والصدر جامعة المنصورة
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ينظم مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة  المنصورة غدا الاثنين ورشة عمل وبث حى لجراحات نادرة عن عمليات استبدال جذع الشريان الأورطى وعمليات روس فى الفترة من ٢٥ - ٢٦ ديسمبر من الشهر الجارى.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور  أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور سامر رجال مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، يشارك فيها 200 طبيب من كادر وزارتى الصحة والتعليم العالي.
فيما تنظم الورشة تحت إشراف الدكتور سامح حسانين رئيس ورشة العمل  والدكتور محمد سند مقرر  ورشة العمل.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سند نائب مدير المركز ومقرر  ورشة العمل، إن الورشة عبارة عن استخدام الأنسجة الحيوية والحفاظ على الصمامات الطبيعية الخاصة بالمريض فى عمليات مرضى الصمام والشريان الأورطي.

وأشار إلى أن ورشة العمل  تستضيف الدكتور سامح سعيد أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة نيويورك، وسيتم عمل بث مباشر من غرف العمليات مباشرة إلى قاعة الاجتماعات والتى يشارك بها 200 طبيب من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.

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