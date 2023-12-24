هيفاء وهبى بمناسبة العام الجديد: أتمنى أن يحل السلام على الأرض

نشرت الفنانة هيفاء وهبى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، أحدث ظهور لها إحتفالا برأس السنة وأعياد الكريسماس لتشارك به جمهورها.



ووجهت رسالة إلى الجميع بمناسبة بداية سنة جديدة، وعلقت "بينما تملأ روح العطلة الهواء، أتمنى أن تمس النوايا الحسنة كل قلب، وليحل السلام على الأرض".



يشار إلى أن الفنانة هيفاء وهبى نافست فى الموسم السينمائى الماضى بفيلم "رمسيس باريس" ، وتدور حول مجموعة من الأشخاص يحدث فجأة إنتقالهم إلى باريس دون معرفة الأسباب، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى .

الفيلم بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، محمود حافظ، أوس أوس، والإخراج أحمد خالد موسى .

يذكر أن هيفاء وهبى قدمت لفتة إنسانية رائعه بدعم أطفال غزة بمساعدات، وحثت جميع نجوم الوطن العربى بالمشاركة والدعم لهم، نتيجة المجازر الإنسانية التى يقوم بها العدوان الإسرائيلي المجرم.

haifaa