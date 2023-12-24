رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية برنامج حاضنات الفائقين

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها احتفالية برنامج حاضنات الفائقين، وتوزيع أجهزة لاب توب لذوي الهمم البصرية، والتي نظمتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك ضمن المبادرة القومية «تكافؤ الفرص التعليمية للجميع».

وخلال كلمته أكد "الجيزاوى" على اهتمام الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية بذوي الهمم، مشيرًا إلى أن جامعة بنها حريصة على إدماج ذوي الهمم فى المجتمع وتوفير كافة الدعم والرعاية لهم والحفاظ على حقوقهم.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي للتعاون المثمر مع جامعة بنها، وإلى شركاء النجاح في برنامج حاضنات الفائقين لدعم ذوي الهمم وهم الجمعية الشرعية وجمعية الأورمان وبنك ناصر الاجتماعي.

من جانبه أشار الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى حرص الجامعة علي التعاون الدائم مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للطلاب من ذوي الهمم وتوفير كافة الأدوات والأجهزة اللازمة ومنها مؤخرا أجهزه الحاسوب لذوي الهمم البصرية، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على المشاركة في جميع المبادرات الرئاسية وخدمة المجتمع المحلي.

فيما استعرض الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أهم الجهود والخدمات التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية في توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وإلى حاضنات الطلاب الفائقين وتقديم منحة مالية شهرية قدرها 500 جنيه شهريا لهم، وتقديم الدعم للطلاب المتعثرين والخريجين ولطلاب الدراسات العليا في عدد من كليات الجامعة.

وعلى هامش الاحتفالية جرى توزيع أجهزة لاب توب ناطقة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعة والمقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع جمعية الأورمان، كما تم توزيع مكآفات مالية مقدمة من بنك ناصر الاجتماعي للطلاب الفائقين.

احتفالية جامعة بنها

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