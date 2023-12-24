سياح البحر الأحمر يحتفلون بأعياد الميلاد في شوارع الغردقة.. صور

احتفل آلاف السياح بالكريسماس في مدينة الغردقة المصرية، حيث ارتدوا الأزياء الفرعونية التقليدية، واستمتعوا بتجربة فريدة من نوعها تجمع بين الحضارة الفرعونية والاحتفالات المسيحية.

بدأ الاحتفال بإقامة زفة بلدي مصرية بالجمل والحصان وعربة بابا نويل، حيث سار السياح فرحًا وسط أنغام المزمار البلدي.

تفاعل السياح مع الاحتفالات بشكل كبير، حيث رقصوا على أنغام الموسيقى، وأخذوا الصور التذكارية.

أشار عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن آلاف السياح خرجو الي شوارع منطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة للإحتفال بالكريسماس، لافتًا أن الإحتفالات شهدت زفة بلدي وفرعوني لبابا نويل بالجمل والحصان وارتدي السياح زي بابا-نويل رعدية فرعونية في جو احتفالي مبهج.

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