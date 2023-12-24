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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمصنع لمعالجة النيكل شرق إندونيسيا إلى 59 قتيلا ومصابا

انفجار
انفجار
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ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع بمصنع لمعالجة النيكل في منطقة صناعية شرق إندونيسيا اليوم الأحد إلى 13 قتيلا و46 مصابا.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"  في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الانفجار وقع في مصنع تمتلكه شركة "إندونيسيا تشينجسان للاستانلس ستيل" بمجمع "موروالي" الصناعي الكائن بمحافظة "سولاوسي الوسطى"، مشيرة إلى أن القتلى هم 9 عمال إندونيسيين و4 عمال صينيين.

وأظهر تحقيق أولي في الحادث أن الانفجار وقع خلال أعمال صيانة في أحد الأفران حيث اشتعل سائل قابل للاشتعال، وتسبب الانفجار الذي تبعه في انفجار اسطوانات أوكسجين قريبة أيضا.

يشار إلى أن إندونيسيا غنية بإنتاج معدن النيكل الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والاستانلس ستيل.

انفجار ضحايا اندونيسيا