حبس المتهم بذبح جاره خلال مشاجرة بحدائق حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل جاره خلال مشاجرة بينهم بمنطقة حدائق حلوان، دائرة قسم شرطة المعصرة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، مع المتهم، كواليس الواقعة إذ تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة، وتطور الأمر لمشاجرة قام علي إثرها الجاني بطعن الضحية في رقبته باستخدام مطواه.

ورد بلاغ للنقيب حسام وجدي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، مفاده نشوب مشاجرة بمنطقة تقسم المعلمين بحدائق حلوان، بين عدد من الأشخاص ومقتل شاب.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص الأولي تبين نشوب مشاجرة في الشارع بين مجموعة شباب بسبب خلافات الجيزة، ومقتل أحدهم خلال المشاجرة.

وبعمل التحريات تبين مقتل شاب يدعي "رجب.م.ر"، بطعنة نافذة في الرقبة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض علي المتهم، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.